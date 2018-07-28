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Баскетболист Капела подписал новый контракт с «Хьюстоном» на $90 млн
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Баскетболист Капела подписал новый контракт с «Хьюстоном» на $90 млн 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 28 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» объявил о подписании пятилетнего контракта со швейцарским центровым Клинтом Капелой. Об этом сообщает пресс-служба «Рокетс».
По информации ESPN, сумма контракта составила $90 млн Предыдущее соглашение с 24-летним баскетболистом истекло по окончании прошлого сезона, и он получил статус ограниченно свободного агента.
Капела был выбран «Хьюстоном» на драфте 2014 года под общим 25-м номером. В прошлом сезоне центровой занял второе место в номинации Most Improved Player (Самый прогрессирующий игрок), уступив атакующему защитнику «Индианы» Виктору Оладипо. Баскетболист набирал в среднем 13,9 очка и совершал 10,8 подбора за игру. На его счету 42 дабл-дабла в 74 матчах.
Всего в составе «Хьюстона» за четыре сезона Капела провел 228 игр в регулярных чемпионатах НБА и 50 встреч в рамках плей-офф. Средние показатели центрового за карьеру в Северной Америке — 10,6 очка, 8,1 подбора и 62,9% точных попаданий за 22,6 минут на площадке. Первым клубом Капелы в профессиональном баскетболе был французский «Элан Шалон».
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