Ирвинг планирует вернуться в строй к началу тренировочного лагеря

Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг надеется, что успеет полностью восстановиться к началу тренировочного лагеря команды. Об этом сообщил баскетбольный инсайдер Джефф Гудман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что разыгрывающий пока не принимает участие в тренировочных матчах 5 на 5, но уже занимается с личным тренером.

Напомним, в минувшем сезоне у Ирвинга обнаружили инфекцию в левом колене, появившуюся из-за двух металлических винтов, которые были ему вставлены в 2015 году. В начале апреля 26-летний баскетболист успешно перенёс операцию по удалению винтов.

В минувшем регулярном чемпионате Кайри набирал по 24,4 очка, отдавал по 5,1 передачи, собирал по 3,8 подбора, а также совершал по 1,1 перехвата и 0,3 блок-шота за 32,2 минуты в среднем за игру.