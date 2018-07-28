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Шумаков требует обмена из ЦСКА и тренируется индивидуально
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Шумаков требует обмена из ЦСКА и тренируется индивидуально 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского ЦСКА Сергей Шумаков не вышел на тренировочные сборы вместе с «армейцами» и тренируется самостоятельно. 25-летний хоккеист требует обмена в другую команду.
Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина-2018 с казанским «Ак Барсом» (1-4) главный тренер «армейцев» Игорь Никитин вывел Шумакова из состава.
У форварда осталось ещё два года по контракту с московским клубом. Руководство ЦСКА рассматривает вариант расторжения контракта по инициативе игрока с выплатой 150 миллионов с его стороны.
В 47 матчах регулярного чемпионата-2017/18 Шумаков набрал 40 (17+23) очков при показателе полезности "+10". В 11 играх плей-офф форвард заработал 4 (2+2) балла.
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