Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук во время тренировки сборной США подшутил над защитником «Хьюстон Рокетс» Джеймсом Харденом.
Уэстбрук спародировал фирменное движение Хардена, добавив к нему много лишних шагов. Таким образом разыгрывающий намекнул, что лидер «Рокетс» часто допускает пробежки, которые не фиксируют арбитры.
Видео доступно на странице Overtime в «инстаграме».
Расселл и Джеймс ранее были одноклубниками. Харден выступал за «Оклахома-Сити» с 2009 по 2012 год, после чего был обменян в «Хьюстон».
Напомним, защитник «Рокетс» был признан самым ценным игроком минувшего сезона.