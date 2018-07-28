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Уэстбрук спародировал фирменное движение Хардена
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Уэстбрук спародировал фирменное движение Хардена 

Чемпионат.com 1 час назад
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук во время тренировки сборной США подшутил над защитником «Хьюстон Рокетс» Джеймсом Харденом.
Уэстбрук спародировал фирменное движение Хардена, добавив к нему много лишних шагов. Таким образом разыгрывающий намекнул, что лидер «Рокетс» часто допускает пробежки, которые не фиксируют арбитры.
Видео доступно на странице Overtime в «инстаграме».
Расселл и Джеймс ранее были одноклубниками. Харден выступал за «Оклахома-Сити» с 2009 по 2012 год, после чего был обменян в «Хьюстон».
Напомним, защитник «Рокетс» был признан самым ценным игроком минувшего сезона.
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