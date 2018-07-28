Уэстбрук спародировал фирменное движение Хардена

Уэстбрук спародировал фирменное движение Хардена, добавив к нему много лишних шагов. Таким образом разыгрывающий намекнул, что лидер «Рокетс» часто допускает пробежки, которые не фиксируют арбитры.

Видео доступно на странице Overtime в «инстаграме».

Расселл и Джеймс ранее были одноклубниками. Харден выступал за «Оклахома-Сити» с 2009 по 2012 год, после чего был обменян в «Хьюстон».

Напомним, защитник «Рокетс» был признан самым ценным игроком минувшего сезона.