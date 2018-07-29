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На Матче звезд ЖНБА установлен исторический рекорд
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На Матче звезд ЖНБА установлен исторический рекорд 

SPORT24.ru 1 час назад
Его автором стала разыгрывающая «Чикаго» Элли Куигли. Она стала победительницей конкурса трехочковых бросков во второй раз подряд. При этом баскетболистка «Скай» набрала 29 из 34 возможных очков в финальном раунде.
Такого не было даже в истории конкурсов трехочковых в НБА. В мужской лиге лучшим результатом является отметка в 28 из 34 возможных баллов в исполнении защитника «Финикса» Девина Букера в 2018-м году.
Партнеры по «Голден Стэйт» Стефен Карри и Клэй Томпсон оба до этого делили между собой второе место, поскольку продемонстрировали результат в 27 баллов на конкурсах в 2015-м и 2016-м годах соответственно.
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