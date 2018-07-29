На Матче звезд ЖНБА установлен исторический рекорд

Его автором стала разыгрывающая «Чикаго» Элли Куигли. Она стала победительницей конкурса трехочковых бросков во второй раз подряд. При этом баскетболистка «Скай» набрала 29 из 34 возможных очков в финальном раунде.

Такого не было даже в истории конкурсов трехочковых в НБА. В мужской лиге лучшим результатом является отметка в 28 из 34 возможных баллов в исполнении защитника «Финикса» Девина Букера в 2018-м году.