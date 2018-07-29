«Сочи» обыграл «Химки» в матче ФНЛ 

Клуб «Сочи» одержал победу над «Химками» в матче третьего тура Футбольной национальной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Максим Барсов, Анзор Саная и Никита Бурмистров. У гостей дубль оформил Михаил Петрусев.
В параллельном матче курский «Авангард» обыграл в домашней встрече воронежский «Факел» — 1:0.
Россия. ФНЛ. 3-й тур "Сочи" (Сочи) — «Химки» (Химки) — 3:2 Голы: 1:0 — Барсов, 19; 2:0 — Саная, 27; 2:1 — Петрусев, 49 (пенальти); 3:2 — Бурмистров, 51; 3:2 — Петрусев, 90+6 (пенальти).
"Авангард" (Курск) — «Факел» (Воронеж) — 1:0 Голы: 1:0 — Акбашев, 22.