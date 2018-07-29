Ещё
«Сочи» обыграл «Химки» в матче ФНЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сочи» обыграл «Химки» в матче ФНЛ 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Клуб «Сочи» одержал победу над «Химками» в матче третьего тура Футбольной национальной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Максим Барсов, Анзор Саная и Никита Бурмистров. У гостей дубль оформил Михаил Петрусев.
В параллельном матче курский «Авангард» обыграл в домашней встрече воронежский «Факел» — 1:0.
Россия. ФНЛ. 3-й тур "Сочи" (Сочи) — «Химки» (Химки) — 3:2 Голы: 1:0 — Барсов, 19; 2:0 — Саная, 27; 2:1 — Петрусев, 49 (пенальти); 3:2 — Бурмистров, 51; 3:2 — Петрусев, 90+6 (пенальти).
"Авангард" (Курск) — «Факел» (Воронеж) — 1:0 Голы: 1:0 — Акбашев, 22.
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА подписал контракт с игроком НБА "Зенит" планирует продать самых высокооплачиваемых легионеров СМИ: "Химки" подпишут тяжелого форварда из НБА
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева пошла на новое «предательство»297
Олимпийскую чемпионку нашли мертвой на острове15
Смолов вновь ошибся35
Шарапова показала интимное фото50
Тарасова высказалась о наградах для футболистов569
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
Футбол
02:31
Гамова ответила на травлю в Сети
Волейбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение