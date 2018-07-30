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Жинобили может завершить карьеру следующим летом
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Жинобили может завершить карьеру следующим летом 

Спорт-Экспресс 14 минут назад
Защитник «Сан-Антонио» Ману Жинобили в ближайшие дни примет решение относительно своего будущего, сообщает The San Antonio Express-News. 41-летний баскетболист скорее всего отложит завершение карьеры до следующего лета и проведет еще один сезон за «Шпор».
Аргентинец в НБА выступает с 2002 года и все сезоны — в составе «Сан-Антонио». Четыре раза он выигрывал с клубом финал НБА. В прошлом сезоне провел в регулярном чемпионате 65 матчей, в которых в среднем набирал по 8,9 очка, делал по 2,2 подбора и 2,5 передач за игру.
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