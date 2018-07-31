Бывший тренер сборной России по баскетболу Кациракис вошел в тренерский штаб «Юты»

ТАСС , 31 июля. Бывший главный тренер сборной России Фотис Кацикарис вошел в тренерский штаб клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Кацикарис стал ассистентом главного тренера «Юты» Куина Снайдера. 51-летний специалист стал первым греком, вошедшим в тренерский штаб команды НБА.

Последним местом работы Кацикариса был испанский клуб «Тенерифе», который занял восьмое место под руководством греческого специалиста в прошедшем сезоне.

В период с 2012 по 2013 год Кациракис возглавлял сборную России по баскетболу. Специалист также работал в питерском «Динамо» (2005-2006) и «Локомотиве— Кубани» (2016).