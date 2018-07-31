Переговоры «Кливленда» и Родни Худа о новом контракте приостановлены 

Клуб НБА «Кливленд Кавальерс» приостановил переговоры с атакующим защитником Родни Худом о новом контракте.
Как сообщает Yahoo Sports, стороны не могут договориться о сроке соглашения. Клуб хочет заключить долгосрочное соглашение, игрок не заинтересован в таком варианте. 1 июля Худ получил статус неограниченно свободного агента. «Кливленд» сделал защитнику квалификационное предложение на следующий сезон в размере $ 3,4 млн Баскетболист перешел в «Кавальерс» в сезоне-2917/18 в результате обмена. За команду он провел 21 матч регулярного чемпионата — 10,8 очка, 2,6, 1,4 передачи за 25,3 минуты в среднем за матч.