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Переговоры «Кливленда» и Родни Худа о новом контракте приостановлены
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Переговоры «Кливленда» и Родни Худа о новом контракте приостановлены 

SPORT24.ru 5 часов назад
Клуб НБА «Кливленд Кавальерс» приостановил переговоры с атакующим защитником Родни Худом о новом контракте.
Как сообщает Yahoo Sports, стороны не могут договориться о сроке соглашения. Клуб хочет заключить долгосрочное соглашение, игрок не заинтересован в таком варианте. 1 июля Худ получил статус неограниченно свободного агента. «Кливленд» сделал защитнику квалификационное предложение на следующий сезон в размере $ 3,4 млн  Баскетболист перешел в «Кавальерс» в сезоне-2917/18 в результате обмена. За команду он провел 21 матч регулярного чемпионата — 10,8 очка, 2,6, 1,4 передачи за 25,3 минуты в среднем за матч.
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