Бывший защитник «Торпедо» стал игроком системы «Сент-Луиса»

Бывший защитник «Торпедо» Сэм Лофквист стал игроком системы клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз». Американский защитник заключил однолетний контракт АХЛ с «Сан-Антонио Рэмпейдж».

В минувшем сезоне 28-летний защитник выступал в Швейцарии за «Биль-Биенн». В 24 матчах регулярного чемпионата Лофквист забросил 4 шайбы и сделал 9 результативных передач. В 5 матчах плей-офф на счету игрока 5 (1+5) баллов.

В КХЛ Лофквист провёл позапрошлый сезон, ставший для игрока дебютным в лиге. Он выступал за «Торпедо», с которым сумел пробиться в плей-офф. В 43 играх «регулярки» Лофквист отметился 13 (4+9) очками, а в 4 встречах плей-офф сделал 1 результативную передачу.