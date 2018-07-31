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Бывший защитник «Торпедо» стал игроком системы «Сент-Луиса»
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Бывший защитник «Торпедо» стал игроком системы «Сент-Луиса» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Бывший защитник «Торпедо» Сэм Лофквист стал игроком системы клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз». Американский защитник заключил однолетний контракт АХЛ с «Сан-Антонио Рэмпейдж».
В минувшем сезоне 28-летний защитник выступал в Швейцарии за «Биль-Биенн». В 24 матчах регулярного чемпионата Лофквист забросил 4 шайбы и сделал 9 результативных передач. В 5 матчах плей-офф на счету игрока 5 (1+5) баллов.
В КХЛ Лофквист провёл позапрошлый сезон, ставший для игрока дебютным в лиге. Он выступал за «Торпедо», с которым сумел пробиться в плей-офф. В 43 играх «регулярки» Лофквист отметился 13 (4+9) очками, а в 4 встречах плей-офф сделал 1 результативную передачу.
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