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Леброн Джеймс раскритиковал Трампа
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Леброн Джеймс: «Трамп использует спорт, чтобы разделить американцев» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс выразил мнение, что президент США Дональд Трамп использует спорт для того, чтобы разделить американцев. По словам баскетболиста, цель спорта — объединять людей разных национальностей.
— За последние несколько месяцев я заметил, что он использует спорт, чтобы разделить нас, — цитирует Джеймса CNN. — Я этого не понимаю. Я не могу не обращать на это внимание и молчать.
Когда я занялся спортом, то впервые оказался рядом с белыми. У меня появилась возможность познакомиться с ними и узнать их лучше, а у них появилась возможность узнать лучше обо мне. Мы стали хорошими друзьями. Тогда я подумал: "Вау, это все благодаря спорту.
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