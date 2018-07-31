Леброн Джеймс раскритиковал Трампа

Леброн Джеймс: «Трамп использует спорт, чтобы разделить американцев»

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс выразил мнение, что президент США Дональд Трамп использует спорт для того, чтобы разделить американцев. По словам баскетболиста, цель спорта — объединять людей разных национальностей.

— За последние несколько месяцев я заметил, что он использует спорт, чтобы разделить нас, — цитирует Джеймса CNN. — Я этого не понимаю. Я не могу не обращать на это внимание и молчать.

Когда я занялся спортом, то впервые оказался рядом с белыми. У меня появилась возможность познакомиться с ними и узнать их лучше, а у них появилась возможность узнать лучше обо мне. Мы стали хорошими друзьями. Тогда я подумал: "Вау, это все благодаря спорту.