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Дональда Трампа снова обвинили в расизме
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Дональда Трампа снова обвинили в расизме 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Отец разыгрывающего «Лейкерс» Лонзо Болла Лавар Болл открыто назвал президента США Дональда Трампа расистом. По его словам, это очевидный факт.
— Думаю ли я, что он — расист? Да, он — расист. Все об этом знают. Это не секрет. Если ты не оставляешь в покое многих чернокожих ребят, то я назову тебя расистом, — цитирует Болла TMZ Sports. — Если ты не даешь покоя многим испаноговорящим людям, я также буду называть тебя расистом. Если ты пристаешь ко всем, кто не такой как ты, и не связываешься с теми, кто такой же как ты, то ты — расист. Это же легко опредедлить.
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