Mitr0 выиграл Fall Skirmish #2 EU. VP.7ssk7 занял шестое место

Дмитри Atlantis.Mitr0 ван де Ври победил на основном турнире Fall Skirmish #2 для европейцев. Он выиграл две карты из шести на одиночном соревновании. Артур VP.7ssk7 Кюршин закончил чемпионат на шестой строчке.

Участники получали очки за места в топ-5, а также три и более фрага за матч; дополнительные два балла начисляли за победу с семью убийствами. Mitr0 набрал восемь очков, как и Доминик G2.RazZzero0o Бекманн. Организаторы отдали победу ван де Ври исходя из количества побед: Бекманн взял одну карту.

Топ-16 второй недели в Европе:

Распределение призовых за места:

1 место. Atlantis.Mitr0 — $37 500 и 170 очков клубу Rift Raiders;2 место. G2.RazZzero0o — $30 000 и 135 очков клубу Fort Knights;3 место. Secret.Sak0ner — $25 000 и 115 очков клубу Fort Knights;4 место. EIG.ChewedUp — $22 500 и 100 очков клубу Fort Knights;5 место. Alliance.Tommo — $20 000 и 90 очков клубу Lucky Llamas;6 место. VP.7ssk7— $17 500 и 80 очков клубу Bush Bandits;7 место. AGO.Povity — $15 000 и 70 очков клубу Rift Raiders;8 место. Vato — $12 500 и 55 очков клубу Dusty Dogs;9 место. Harmii — $11 250 и 50 очков клубу Lucky Llamas;10 место. Giants.Xisma — $8 750 и 40 очков клубу Fort Knights:11 место. Method.Rasmusenn — $6 250 и 30 очков клубу Fort Knights;12 место. uNp.Drafts — $6 250 и 30 очков клубу Dusty Dogs;13 место. Vitality.zdz — $6 250 и 30 очков клубу Dusty Dogs;14 место. Wildcard.Povsy — $6 250 и 30 очков клубу Rift Raiders;15 место. Teekzie — $6 250 и 30 очков клубу Dusty Dogs;16 место. Octagon.Boyerxd — $3 750 и 15 очков клубу Lucky Llamas;17 место. GamersOrigin. M11Z — $3 750 и 15 очков клубу Fort Knights;18 место. Kinguin.Hoopek — $3 750 и 15 очков клубу Lucky Llamas;19 место. Eragonist — $3 750 и 15 очков клубу Lucky Llamas;20 место. Citydriver — $3 750 и 15 очков клубу Bush Bandits.

Дополнительные призовые:

Победа с семью фрагами. G2.RazZzero0o — $10 000Наибольшее число фрагов за карту (семь). G2.RazZzero0o, Alliance.Tommo и Teekzie — по $8 333.

После матчей в Европе Bush Bandits остались на первом месте в клубном зачёте. По его результатам в конце серии турниров Fall Skirmish распределят $4 млн призовых.

Положение клубов:

1 место. Bush Bandits — 1 110 очков;2 место. Fort Knights — 975 очков;3 место. Dusty Dogs — 850 очков;4 место. Rift Raiders — 835 очков;5 место. Lucky Llamas — 625 очков.

Соревнования американского дивизиона в аналогичном формате уже начались. Трансляция доступна по ссылке.

Помимо основного турнира на каждой неделе Fall Skirmish проходит испытание. В этот раз участники будут крутить колесо с заданиями на весь клуб. Они будут приносить призовые и очки клуба.

Участники Fall Skirmish разыгрывают $10 млн за шесть недель. На первой неделе игроки Virtus.pro заняли второе место в турнире дуэтов и выиграли испытание. Заключительный уикенд примет TwitchCon 2018. Он пройдёт с 26 по 28 октября в Сан-Хосе. Часть слотов получат посетители фестиваля.