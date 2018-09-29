«Шарлотт» отыгрался с «-20» и победил «Бостон» 

«Шарлотт Хорнетс» добыл победу над «Бостон Селтикс» в предсезонном матче со счетом 104:97. В составе «Шарлотт» сразу 7 игроков набрали 10 и более очков, а самым результативным стал Джереми Лэмб (15 баллов). За «Бостон» 14 очков набрал Джейлен Браун. Отметим, что по ходу матча преимущество «Селтикс» достигало 20 очков.
В еще одном матче «Филадельфия Севенти Сиксерс» обыграл австралийский клуб «Мельбурн Юнайтед» со счетом 104:84. Дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил Джоэл Эмбиид. У «Мельбурна» 19 очков и 13 подборов набрал Алекс Пледжер.
НБА. Предсезонные матчи
«Шарлотт» — «Бостон» — 104:97 (20:37, 25:23, 39:21, 20:16)«Филадельфия» — «Мельбурн Юнайтед» — 104:84 (34:21, 22:21, 25:22, 23:20).