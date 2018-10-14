Баскетбольный чиновник умер на Олимпиаде

Генеральный секретарь FIBA умер на юношеской Олимпиаде

Глава Международной федерации баскетбола Патрик Бауманн скончался в Буэнос-Айресе на 52-м году жизни.

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) и руководитель Глобальной ассоциации международных спортивных федераций, гражданин Швейцарии Патрик Бауманн скончался в Буэнос-Айресе в возрасте 51 года.

Как сообщает релиз FIBA, Бауманн скончался во время Юношеских олимпийских игр, причиной смерти стал сердечный приступ, а помощь медиков опоздала.