Ещё
Баскетбольный чиновник умер на Олимпиаде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Генеральный секретарь FIBA умер на юношеской Олимпиаде 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Международной федерации баскетбола Патрик Бауманн скончался в Буэнос-Айресе на 52-м году жизни.
Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) и руководитель Глобальной ассоциации международных спортивных федераций, гражданин Швейцарии Патрик Бауманн скончался в Буэнос-Айресе в возрасте 51 года.
Как сообщает релиз FIBA, Бауманн скончался во время Юношеских олимпийских игр, причиной смерти стал сердечный приступ, а помощь медиков опоздала.
Патрик Бауманн также входил в Совет учредителей WADA и в мае этого года выступил против решение исполкома Всемирного антидопингового агентства, в очередной раз отказавшегося восстанавливать в правах РУСАДА.
ТК «Звезда»: последние новости
Названа дата реванша между Макгрегором и Нурмагомедовым «Стыд и разочарование» – «Зенит» готов разорвать контракт с Кокориным В РЖД опровергли информацию о дебоше Кокорина и Мамаева на борту «Сапсана»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Кокорина прервала молчание43
Россия разгромила Турцию63
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО394
Конец Загитовой и Медведевой34
В РФС заявили о подлости Кокорина и Мамаева99
Видео
02:17
Российского футболиста поймали пьяным за рулем
Футбол Автоспорт
05:42
«Вы это, извините, мне?»: подробности драки с футболистами
Футбол
06:33
Американец заявил о победе над Хабибом
MMA
00:45
Драка болельщиков в Саранске попала на видео
Футбол
«Включил Кокорина, угрожал»
Футбол Статьи
05:42
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО
Футбол Прочее
01:00
Конец Загитовой и Медведевой
Фигурное катание Статьи
03:09
Даже не миллиард. Сколько РФ заплатила за скандал
Зимние виды спорта Статьи
04:27
Кокорина и Мамаева отправили из СИЗО на «Дом-2»
Футбол
03:37
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение