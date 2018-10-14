Баскетбольный чиновник умер на Олимпиаде

Глава Международной федерации баскетбола Патрик Бауманн скончался в Буэнос-Айресе на 52-м году жизни.
Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) и руководитель Глобальной ассоциации международных спортивных федераций, гражданин Швейцарии Патрик Бауманн скончался в Буэнос-Айресе в возрасте 51 года.
Как сообщает релиз FIBA, Бауманн скончался во время Юношеских олимпийских игр, причиной смерти стал сердечный приступ, а помощь медиков опоздала.
Патрик Бауманн также входил в Совет учредителей WADA и в мае этого года выступил против решение исполкома Всемирного антидопингового агентства, в очередной раз отказавшегося восстанавливать в правах РУСАДА.