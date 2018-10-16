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bwin: «Голден Стейт Уорриорз» выиграет очередной титул НБА
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bwin: «Голден Стейт Уорриорз» выиграет очередной титул НБА 

Партнерский материал 16 октября 2018
Фото: twin
Сегодня ночью за океаном стартует очередной сезон НБА. Аналитики букмекерской компании bwin Россия составили свой рейтинг фаворитов на победу. По оценкам экспертов, в новом сезоне, с большей долей вероятности, титул вновь выиграют «Голден Стейт Уорриорз», — коэффициент на победу действующих чемпионов составляет 1.50.
В линии у букмекера присутствуют все 30 команд-участниц НБА. «Бостон Селтикс», в полуфинале плей-офф проигравший «Кливленду», получил коэффициент 6.50 и занимает сейчас вторую строчку в рейтинге фаворитов. «Хьюстон» замыкает тройку фаворитов с коэффициентом 9.00. Стоит отметить, что в тройку фаворитов не вошел «Кливленд», в сезоне 2017/2018 дошедший до финала НБА и проигравший «Голден Стейт» 0:4 в серии. Прогнозы составлены на основе статистических данных и по результатам прошедшего сезона 2017/2018, коэффициенты могут измениться уже после стартовых матчей.
Ближайшей ночью состоятся сразу две встречи: в 3:00 МСК «Бостон» сыграет с «Филадельфией», а в 5:30 МСК действующие чемпионы «Голден Стейт Уорриорз» встретятся с «Оклахома-Сити Тандер».
Зарегистрироваться в bwin и сделать ставку на победителя можно по ссылке.
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