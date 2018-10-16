Составлен рейтинг фаворитов очередного сезона НБА

Накануне старта очередного сезона НБА аналитики букмекерской компании bwin Россия составили рейтинг фаворитов на победу. По оценкам экспертов, в новом сезоне, с большей долей вероятности, титул вновь выиграют «Голден Стейт Уорриорз».

В линии у букмекера присутствуют все 30 команд-участниц НБА. «Бостон Селтикс», в полуфинале плей-офф проигравший «Кливленду», занимает сейчас вторую строчку в рейтинге фаворитов. «Хьюстон» замыкает тройку фаворитов.

При этом в тройку фаворитов не вошел «Кливленд», в сезоне 2017/2018 дошедший до финала НБА и проигравший «Голден Стейт» 0:4 в серии. Прогнозы составлены на основе статистических данных и по результатам прошедшего сезона 2017/2018.

Ближайшей ночью состоятся сразу две встречи: в 3:00 по московскому времени сыграет с «Филадельфией», а в 5:30 по московскому времени действующие чемпионы «Голден Стейт Уорриорз» встретятся с «Оклахома-Сити Тандер».