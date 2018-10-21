Баскетболисты НБА устроили драку во время матча

Защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол и игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо устроили драку во время матча в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об инциденте сообщил официальный сайт турнира.

Причиной конфликта стало то, что в одном из эпизодов рефери встречи не засчитал бросок лидера «Хьюстона» Джеймса Хардена , зафиксировав фол игрока «Лейкерс» Брэндона Ингрэма . После именно он спровоцировал драку, толкнув Хардена в спину во время разговора с судьёй.

Однако партнёрам по команде удалось свести возникшее разногласие на нет. Затем в ходе обсуждения момента в словесную перепалку вступили Пол и Рондо. В их случае конфликт предотвратить не удалось, и он перерос в потасовку.

Из-за случившегося матч был остановлен на несколько минут. Арбитр удалил с поля обоих нарушителей, также за ними последовал и провокатор — Ингрэм. По данным пресс-службы НБА, всем троим могут грозить дисциплинарные штрафы.

Встреча завершилась победой «Рокетс» — 124:115.