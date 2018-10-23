«Сан-Антонио» победил «Лейкерс»

Дабл-дабл Джеймса не помог «Лейкерс» избежать поражения от «Сан-Антонио» в матче НБА

Фото: AP Photo/John Locher

"Лос-Анджелес Лейкерс" потерпел поражение от "Сан-Антонио" со счетом 142:143 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Лучшими по результативности стали центровой "Сан-Антонио" Ламаркус Олдридж, в активе которого дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов, а также тяжелый форвард хозяев Кайл Кузма , также отметившийся 37 очками, добавив к ним восемь подборов. Атакующий защитник "Лейкерс" Джош Харт сделал девятый дабл-дабл в карьере, набрав 20 очков и 10 подборов за 38 минут при 57% точности попаданий с игры, центровой клуба Джавейл Макги отметился 16 очками и восемью подборами. Вышедший в стартовой пятерке из-за дисквалификации Рэджона Рондо разыгрывающий защитник Лонзо Болл за 32 минуты на паркете отметился 14 очками, шестью подборами и шестью передачами, реализовав три трехочковых броска из семи, лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс провел на площадке 42 минуты и сделал дабл-дабл из 32 очков и 14 передач при восьми подборах. Джеймс смог перевести игру в овертайм точным трехочковым броском, однако в решающий момент матча за шесть секунд до конца дополнительно времени не сумел попасть в кольцо. У гостей дабл-даблом также отметился атакующий защитник Демар Дерозан , за 42 минуты набравший 32 очка, 14 передач и восемь подборов. Легкий форвард Руди Гэй отметился 16 очками, шестью подборами и двумя передачами за 33 минуты, не реализовав лишь один бросок с игры из восьми, тяжелый форвард Данте Каннингэм за 29 минут набрал три очка, 12 подборов и два перехвата. Разыгрывающий защитник Патти Миллс, на счету которого победный двухочковый бросок, отметился в матче 12 очками, двумя подборами и тремя передачами. В другом матче действующий чемпион НБА "Голден Стэйт" победил дома "Финикс" — 123:103. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, за 29 минут набравший 29 очков, четыре подбора и восемь передач. Легкий форвард клуба и самый ценный игрок прошлогодней финальной серии Кевин Дюрант провел на паркете 26 минут, набрав 22 очка, четыре подбора и три передачи, тяжелый форвард Дрэймонд Грин за 27 минут отметился пятью очками, пятью подборами, восемью передачами и четырьмя перехватами. Атакующий защитник Клэй Томпсон набрал 16 очков, три подбора и четыре передачи, однако провел на паркете лишь 25 минут и не смог доиграть встречу до конца из-за растяжения связок голеностопа. У гостей лучшим по результативности стал атакующий защитник Девин Букер — в его активе 28 очков, пять подборов, шесть передач и два перехвата при девяти потерях (худший показатель в составе обеих команд). Помимо Букера, в составе "Финикса" лишь два игрока преодолели отметку в 10 набранных очков — первый номер драфта новичков НБА 2018 года центровой Деандре Эйтон , отметившийся дабл-даблом из 20 очков и 14 подборов, и легкий форвард Ти Джей Уоррен (27 очков). Остальные результаты игрового дня: "Бостон" — "Орландо" — 90:93; "Торонто" — "Шарлотт" — 127:106; "Милуоки" — "Нью-Йорк" — 124:113; "Миннесота" — "Индиана" — 101:91; "Даллас" — "Чикаго" — 115:109; "Юта" — "Мемфис" — 84:92; "Портленд" — "Вашингтон" — 124:125 (ОТ).