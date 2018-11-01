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Баскетболист набрал 50 очков за матч и расплакался
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Баскетболист набрал 50 очков за матч и расплакался 

Lenta.ru + ещё 19 6 часов назад
Разыгрывающий «Миннесоты» Деррик Роуз не сдержал эмоций после успешного матча против «Юты Джаз» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте организации.
«Это очень много значит для меня. Я много и упорно работал, и наконец я сделал это для клуба, для болельщиков, для всех. Я хочу играть там, где я сейчас играю», — признался 30-летний американец.
Роуз набрал во встрече с «Ютой» 50 очков. Это лучший результат баскетболиста за всю профессиональную карьеру.
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