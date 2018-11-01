В ЦСКА назвали самого опасного игрока «Олимпиакоса»

По мнению Хантера, армейцам следует опасаться атакующего защитника "Олимпиакоса" Акселя Тупана.

"Нам надо быть очень внимательным с Акселем, он всегда должен быть под опекой. Он может быть незаметным, усыпить внимание защитников, а потом за одну четверть набрать 20 очков и создать большое преимущество своей команде", — заявил центровой ЦСКА.

Матч ЦСКА и "Олимпиакоса" пройдет 1 ноября в Москве. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Хантер сравнил матч против "Олимпиакоса" с финалом.