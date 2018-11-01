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В ЦСКА назвали самого опасного игрока «Олимпиакоса»
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В ЦСКА назвали самого опасного игрока «Олимпиакоса» 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Баскетболист московского ЦСКА Отелло Хантер прокомментировал предстоящий поединок против "Олимпиакоса" в Евролиге, передает газета "Известия".
По мнению Хантера, армейцам следует опасаться атакующего защитника "Олимпиакоса" Акселя Тупана.
"Нам надо быть очень внимательным с Акселем, он всегда должен быть под опекой. Он может быть незаметным, усыпить внимание защитников, а потом за одну четверть набрать 20 очков и создать большое преимущество своей команде", — заявил центровой ЦСКА.
Матч ЦСКА и "Олимпиакоса" пройдет 1 ноября в Москве. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Хантер сравнил матч против "Олимпиакоса" с финалом.
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