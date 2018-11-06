«Зенит» проиграл «Тюрк Телеком» в матче Еврокубка

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Обрадович прокомментировал свою отставку из «Локомотива-Кубани»

Гончаренко заявил, что ЦСКА будет важно правильно сыграть против «Ромы» в матче ЛЧ

Клопп заявил, что «Ливерпулю» нужно было играть намного лучше в матче ЛЧ с «Црвеной Звездой»