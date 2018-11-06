«Зенит» проиграл «Тюрк Телеком» в матче Еврокубка

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл» в турецкому «Тюрк Телекому» в матче шестого тура регулярного чемпионата баскетбольного Еврокубка.
Встреча, прошедшая в Анкаре, завершилась со счётом 81:75 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча стал в составе победителей форвард турецкой команды Силвен Ландесберг, набравший 27 очков. В составе «Зенита» 16 очков набрал Сергей Карасёв, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов оформил Джален Рейнольдс.
Следующим соперником петербургской команды станет сербский «Партизан».
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» отправил в отставку главного тренера Сашу Обрадовича.