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«Зенит» проиграл «Тюрк Телеком» в матче Еврокубка
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«Зенит» проиграл» в «Тюрк Телекому» в баскетбольном Еврокубке 

RT на русском + ещё 6 22 часа назад
Фото: © basket.fc-zenit.ru
Санкт-петербургский «Зенит» проиграл» в турецкому «Тюрк Телекому» в матче шестого тура регулярного чемпионата баскетбольного Еврокубка.
Встреча, прошедшая в Анкаре, завершилась со счётом 81:75 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча стал в составе победителей форвард турецкой команды Силвен Ландесберг, набравший 27 очков. В составе «Зенита» 16 очков набрал Сергей Карасёв, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов оформил Джален Рейнольдс.
Следующим соперником петербургской команды станет сербский «Партизан».
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» отправил в отставку главного тренера Сашу Обрадовича.
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