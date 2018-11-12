Украинский баскетболист получил паспорт РФ

Украинский баскетболист Боломбой получил гражданство РФ

Родившийся в Донецке баскетболист Джоэль Боломбой получил гражданство РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин

«Принять в гражданство Российской Федерации Боломбоя Хоеля, родившегося 28 января 1994 года на Украине», — говорится в тексте документа.

Отец Джоэля конголезец, а мать — украинка. Ещё в детстве он переехал в США, где учился и играл за студенческую баскетбольную команду. Позже спортсмен был включён в первую сборную всех звёзд конференции Big Sky, а также назван игроком года и лучшим оборонительным игроком конференции.

Ранее News.ru писал, что Боломбой стал новым игроком ЦСКА и сборной России.