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Украинский баскетболист получил паспорт РФ
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Украинский баскетболист Боломбой получил гражданство РФ 

News.ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: AP/ТАСС
Родившийся в Донецке баскетболист Джоэль Боломбой получил гражданство РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Принять в гражданство Российской Федерации Боломбоя Хоеля, родившегося 28 января 1994 года на Украине», — говорится в тексте документа.
Отец Джоэля конголезец, а мать — украинка. Ещё в детстве он переехал в США, где учился и играл за студенческую баскетбольную команду. Позже спортсмен был включён в первую сборную всех звёзд конференции Big Sky, а также назван игроком года и лучшим оборонительным игроком конференции.
Ранее News.ru писал, что Боломбой стал новым игроком ЦСКА и сборной России.
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