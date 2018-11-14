«Кливленд» разгромил «Шарлотт» в матче НБА 

"Кливленд Кавальерс" нанес разгромное поражение "Шарлотт Хорнетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Кливленде, завершилась со счетом 113:89 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал Джордан Кларксон, набравший 24 очка. Также дабл-дабл оформил Тристан Томпсон (11 очков и 21 подбор).
У гостей 22 очка на счету Джереми Лэмба.
"Кливленд" прервал пятиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате.
НБА. Регулярный чемпионат"Кливленд Кавальерс" (Кливленд, США) — "Шарлотт Хорнетс" (Шарлотт, США) — 113:89 (38:23, 29:28, 21:18, 25:20)