43 очка Уокера помогли «Шарлотт» обыграть «Бостон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Шарлотт Хорнетс» (8-8) взял верх над «Бостон Селтикс» (9-8) — 117:112. За 9 минут и 30 секунд до окончания основного времени матча «кельты» вели «+10», но упустили преимущество.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кемба Уокер , набравший 43 очка. В составе «Бостона» дабл-даблом из 27 баллов и 11 результативных передач отметился Кайри Ирвинг.

В параллельной встрече «Индиана Пэйсерс» (11-6) дома одержал уверенную победу над «Ютой Джаз» (8-9) — 121:94. Определяющей стала первая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 32:19.