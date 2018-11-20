43 очка Уокера помогли «Шарлотт» обыграть «Бостон» 

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Шарлотт Хорнетс» (8-8) взял верх над «Бостон Селтикс» (9-8) — 117:112. За 9 минут и 30 секунд до окончания основного времени матча «кельты» вели «+10», но упустили преимущество.
Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кемба Уокер, набравший 43 очка. В составе «Бостона» дабл-даблом из 27 баллов и 11 результативных передач отметился Кайри Ирвинг.
В параллельной встрече «Индиана Пэйсерс» (11-6) дома одержал уверенную победу над «Ютой Джаз» (8-9) — 121:94. Определяющей стала первая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 32:19.
Самым результативным игроком матча стал защитник «джазменов» Рики Рубио, набравший 28 очков и реализовавший 5 из 6 трёхочковых бросков. Дабл-дабл из 12 баллов и 11 подборов оформил центровой Руди Гобер. В составе «Индианы» 21 очко набрал Боян Богданович. В паре шагов от трипл-дабла остановился Домантас Сабонис, в его активе 19 баллов, 9 подборов и 9 результативных передач. Виктор Оладипо участия во встрече не принимал.