Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетболист «УНИКСа» рассказал о своём побеге с Украины 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Баскетболист «УНИКСа» Артём Клименко рассказал, как он бежал из родного города — Мариуполя.
Мне предлагали контракт в ЦСКА, но директор «Азовмаша» сказал, что они дают больше. Не хотелось уезжать в другую страну в 14 лет. Я остался в клубе и стал зарабатывать $300 в месяц. Потом стало понятно, что у клуба начинаются проблемы. Спустя два месяца поступило предложение из Саратова, я собрался и поехал. Мы ехали ночью на машине, чтобы не остановили на границе, потому что завод, который содержал «Азовмаш», имел серьёзные связи. Можно сказать, что я сбежал из страны», — цитирует Клименко «Спорт-Экспресс».
Баскетболист также рассказал, как на Украине отреагировали на его отъезд.
«Меня хватились, стали приезжать домой, угрожать родителям. В итоге руководство клуба обратилось в Международную федерацию баскетбола (FIBA). Там вынесли решение, что до 21 года я не могу играть за российские сборные», — добавил Клименко.
Ранее сообщалось, что Андрей Воронцевич не считает натурализацию украинца Джоэля Боломбоя усилением для сборной России по баскетболу.
RT на русском: последние новости
«Зенит» в овертайме уступил «Доломити Энергии» в баскетбольном Еврокубке Две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо» Базаревич считает, что Боломбой сможет помочь сборной России по баскетболу
Комментарии
Андрей Воронцевич , Артем Клименко , Баскетбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УЕФА испугался войны на Украине3
В Сеть слили переписку жены Глушакова25
Тутберидзе жестко ответила на вопрос о Медведевой35
«Лион» отказывается играть на Украине
Ягудин влез в конфликт вокруг Медведевой и Загитовой12
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:32
УЕФА испугался войны на Украине
Футбол Статьи
05:36
В Сеть слили переписку жены Глушакова
Футбол Статьи
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение