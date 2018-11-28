Баскетболист «УНИКСа» рассказал о своём побеге с Украины

Баскетболист «УНИКСа» Артём Клименко рассказал, как он бежал из родного города — Мариуполя.

Мне предлагали контракт в ЦСКА, но директор «Азовмаша» сказал, что они дают больше. Не хотелось уезжать в другую страну в 14 лет. Я остался в клубе и стал зарабатывать $300 в месяц. Потом стало понятно, что у клуба начинаются проблемы. Спустя два месяца поступило предложение из Саратова, я собрался и поехал. Мы ехали ночью на машине, чтобы не остановили на границе, потому что завод, который содержал «Азовмаш», имел серьёзные связи. Можно сказать, что я сбежал из страны», — цитирует Клименко «Спорт-Экспресс».

Баскетболист также рассказал, как на Украине отреагировали на его отъезд.

«Меня хватились, стали приезжать домой, угрожать родителям. В итоге руководство клуба обратилось в Международную федерацию баскетбола (FIBA). Там вынесли решение, что до 21 года я не могу играть за российские сборные», — добавил Клименко.