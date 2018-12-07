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«Бостон» обыграл «Нью-Йорк» в матче НБА 

РИА Новости + ещё 3 21 час назад
"Бостон" обыграл "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Встреча, прошедшая на паркете "Бостона", завершилась со счетом 128:100 (38:30, 31:28, 30:26, 29:16). У хозяев 22 очка набрал Кайри Ирвинг, дабл-дабл оформил Эл Хорфорд (19 очков, 12 подборов). У "Нью-Йорка" 22 очка заработал Тим Хардуэй, дабл-дабл сделали Ноа Вонле (12 очков, 10 подборов) и Энес Кантер (14 очков, 11 подборов).
В другом матче "Портленд" на своем паркете победил "Финикс" — 108:86 (34:9, 28:32, 25:18, 21:27).
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