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ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге 

Вести.Ru + ещё 22 9 часов назад
Фото: EPA
В баскетбольной Евролиге состоялись матчи 12-го тура. В Москве столичный ЦСКА на своем паркете принимал еще одну российскую команду — подмосковные "Химки". Встреча завершилась победой армейцев со счетом 88:74.
Баскетболисты ЦСКА уже с первых минут поединка взяли контроль над мячом в свои руки и создали себе комфортное преимущество. "Желто-синие" предприняли попытку перевернуть ход встречи, однако они смогли лишь немного сократить отставание от соперника и проиграли.
Самым результативным игроком матча стал Стефан Маркович, набравший 18 очков, у ЦСКА наибольшее количество очков имеет Дэниэл Хэкетт (14). Отметим, что в составе "Химок" по-прежнему отсутствует лидер команды Алексей Швед, который продолжает восстанавливаться от травмы.
После 12 игр подопечные Димитриса Иттудиса с 9-ю победами занимают вторую строчку в турнирной таблице Евролиги, уступая лишь турецкому "Фенербахче". "Химки" же с 4-мя победами располагаются на 13-й строчке.
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