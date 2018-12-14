Нападающий "Даллас Маверикс" Дирк Новицки установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу сезонов, в которых он выступал за один клуб, сообщает "Советский спорт".
14 декабря 40-летний немец впервые принимал участие в игре в сезоне-2018/19. Таким образом, этот сезон стал для него уже 21-м в "Далласе".
По количеству лет, проведенных в одной команде, Новицки превзошел баскетболиста Коби Брайанта, защищающего цвета "Лос-Анджелес Лейкерс" уже 20 сезонов.
Ранее "Сакраменто Кингз" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата НБА.