Форвард «Далласа» установил рекорд НБА по числу сезонов в одном клубе

14 декабря 40-летний немец впервые принимал участие в игре в сезоне-2018/19. Таким образом, этот сезон стал для него уже 21-м в "Далласе".

По количеству лет, проведенных в одной команде, Новицки превзошел баскетболиста Коби Брайанта, защищающего цвета "Лос-Анджелес Лейкерс" уже 20 сезонов.

Ранее "Сакраменто Кингз" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата НБА.