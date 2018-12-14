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Форвард «Далласа» установил рекорд НБА по числу сезонов в одном клубе 

Газета.Ru + ещё 1 53 минуты назад
Фото: Reuters
Нападающий "Даллас Маверикс" Дирк Новицки установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу сезонов, в которых он выступал за один клуб, сообщает "Советский спорт".
14 декабря 40-летний немец впервые принимал участие в игре в сезоне-2018/19. Таким образом, этот сезон стал для него уже 21-м в "Далласе".
По количеству лет, проведенных в одной команде, Новицки превзошел баскетболиста Коби Брайанта, защищающего цвета "Лос-Анджелес Лейкерс" уже 20 сезонов.
Ранее "Сакраменто Кингз" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата НБА.
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