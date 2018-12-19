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Обзор камбэка «Фенербахче» в матче с ЦСКА 

Чемпионат.com + ещё 18 19 декабря 2018
Фото: SPORT24.ru
В Стамбуле завершилась встреча 13-го тура Евролиги, в котором «Фенербахче» принимал ЦСКА. Первая половина матча осталась за армейцами. После её завершения команда из Москвы вела в счёте с разницей в 12 очков — 48:36. При этом в определённый момент преимущество ЦСКА составляло 15 очков. Как бы то ни было, вскоре «Фенербахче» сумел прибавить и оформил мощный рывок — 19:0, что помогло стамбульцам выйти вперёд.
В заключительном игровом отрезке на паркете шла напряжённая борьба, но «Фенербахче» уже уверенно удерживал инициативу и оформил победу со счётом 79:75. Лучшим в составе победителей стал Ян Веселы, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. У ЦСКА 17 очков записал в актив Уилл Клайберн.
Обзор матча «Фенербахче» — ЦСКА можно посмотреть на сайте «Чемпионата».
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