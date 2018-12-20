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Химки" проиграли тель-авивскому «Маккаби» в матче Евролиги 

РИА Новости + ещё 14 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Баскетболисты подмосковных "Химок" уступили тель-авивскому "Маккаби" в выездном матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Игра, прошедшая в среду в Тель-Авиве (Израиль), закончилась со счетом 79:63 (16:18, 19:13, 26:11, 18:21) в пользу хозяев паркета. В составе победителей самым результативным стал Кендрик Рэй, набравший 17 очков. Российской команде наибольшее количество баллов принес Джордан Мики — 15.
В следующем туре 21 декабря "Химки", потерпевшие 9-е поражение в 13 матчах, примут стамбульский клуб "Дарюшшафака", который в среду на своей площадке проиграл литовскому "Жальгирису" — 71:75.
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