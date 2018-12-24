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«Голден Стэйт» победил «Клипперс» в матче НБА 

Р-Спорт + ещё 12 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. "Голден Стэйт Уорриорз" нанес поражение "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Окленде, завершилась со счетом 129:127 (36:36, 31:35, 36:23, 26:33) в пользу "Уорриорз". В составе победителей 42 очка набрал Стефен Карри, его одноклубник Кевин Дюрэнт сделал дабл-дабл — 35 баллов, 12 подборов. У "Клипперс" 32 очками отметился Тобиас Харрис, на счету Данило Галлинари — 25 баллов и 11 подборов.
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
"Детройт" — "Атланта" — 95:98,
"Индиана" — "Вашингтон" — 105:89,
"Бостон" — "Шарлотт" — 119:103,
"Бруклин" — "Финикс" — 111:103,
"Кливленд" — "Чикаго" — 92:112,
"Орландо" — "Майами" — 91:115,
"Сакраменто" — "Нью-Орлеан" — 122:117,
"Оклахома-Сити" — "Миннесота" — 112:114.
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Баскетбол , Тобиас Харрис , РИА Новости
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