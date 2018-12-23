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Игроку сборной России сложно говорить на русском 

Газета.Ru + ещё 3 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Центровой московского ЦСКА и сборной России Джоэль Боломбой рассказал, на каких языках он общается с родителями.
Боломбой родился в Донецке в семье конголезца и русской. Сейчас его родители живут в американском Техасе.
"С родителями разговариваю на английском и французском. Также я прекрасно понимаю русскую речь, но говорить на вашем языке мне сложно, хотя в детстве я общался с мамой только на русском. Английский же стал учить после переезда в Америку. Родители продолжают жить в Техасе. Но они часто прилетают. Переехать, к сожалению, не могут. У меня есть сестры, о которых нужно заботиться. Они, кстати никогда не были в России, недавно спрашивали про погоду. Боятся, что я замерзну! Но холодами меня не испугать", — сказал баскетболист в интервью "Московскому комсомольцу".
Боломбой получил российский паспорт осенью 2018 года, а в декабре дебютировал в составе сборной России.
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Баскетбол , Прочее , Зенит , Московский комсомолец
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