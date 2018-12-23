Игроку сборной России сложно говорить на русском

Центровой московского ЦСКА и сборной России Джоэль Боломбой рассказал, на каких языках он общается с родителями.

Боломбой родился в Донецке в семье конголезца и русской. Сейчас его родители живут в американском Техасе.

"С родителями разговариваю на английском и французском. Также я прекрасно понимаю русскую речь, но говорить на вашем языке мне сложно, хотя в детстве я общался с мамой только на русском. Английский же стал учить после переезда в Америку. Родители продолжают жить в Техасе. Но они часто прилетают. Переехать, к сожалению, не могут. У меня есть сестры, о которых нужно заботиться. Они, кстати никогда не были в России, недавно спрашивали про погоду. Боятся, что я замерзну! Но холодами меня не испугать", — сказал баскетболист в интервью "Московскому комсомольцу".

Боломбой получил российский паспорт осенью 2018 года, а в декабре дебютировал в составе сборной России.