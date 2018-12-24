Леброн извинился за «антисемитский» пост

Лидер клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс извинился перед пользователями Instagram за публикацию поста со словами «Мы получили эти еврейские деньги. Всё кошерно» из песни рэпера 21 Savage «ASMR».

«Конечно же, я приношу свои извинения, если задел кого-то. Выкладывал это с другой целью. Просто я постоянно выкладываю строки из песен. Еду на машине, слушаю отличную музыку и выкладываю цитаты», — приводит слова спортсмена ESPN.com

Он добавил, что изначально цитата показалась ему комплиментом, но другие люди думают иначе.

На баскетболиста подписаны 45,8 миллиона пользователей.

33-летний Леброн является трёхкратным чемпионом НБА, трёхкратным самым ценным игроком финала НБА, самым результативным игроком регулярного чемпионата. Спортсмен перешёл в «Лейкерс» в 2018 году, а до этого на протяжении четырех сезонов выступал за «Кливленд».