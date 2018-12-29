«Лейкерс» без Леброна потерпел второе поражение подряд в НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" на своей площадке проиграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 118:107 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт"

Лучшим игроком матча стал защитник "Клипперс" Лу Уильямс, записавший на свой счет 36 очков, сделав семь подборов и три передачи.

Самым результативным в составе "Лейкерс" оказался Кайл Кузма, который совершил восемь подборов, отдал пять передач и набрал 24 балла.

Таким образом, "Лейкерс" терпят второе поражение в НБА подряд, играя без Леброна Джеймса , который продолжает восстанавливаться от травмы.

НБА. Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Лейкерс" (Лос-Анджелес) — "Лос-Анджелес Клипперс" (Лос-Анджелес) — 107:118 (23:28, 31:23, 26:31, 27:36)"Лос-Анджелес Лейкерс": Кузма — 24, Болл — 19, Ингрэм — 17, Колдуэлл-Поуп — 14, Харт — 12, Стивенсон — 8, Зубац — 7, Чендлер — 6, Макги, Михайлюк, Бизли, Карузо, Вагнер, Бонга, Уильямс, Джеймс, Рондо"Лос-Анджелес Клипперс": Л. Уильямс — 36, Галлинари — 19, Харрелл — 12, Харрис — 9, Беверли — 8, Брэдли — 8, Торнвелл — 7, Жильжо-Александер — 7, Уоллес — 6, Марьянович — 4, Гортат — 2, Мотли, Робинсон, Скотт, Дельгадо, Теодосич, Мба-а-Муте