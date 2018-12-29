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«Гран Канария» обыграла «Жальгирис» в матче Евролиги 

РИА Новости + ещё 2 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Баскетболисты испанского клуба "Гран Канария" обыграли литовский "Жальгирис" в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, прошедшая в Испании, завершилась победой хозяев паркета со счетом 73:66 (20:17, 16:9, 21:24, 16:16). Самым результативным в составе победителей стал Хавьер Рабаседа, на счету которого 15 очков и 8 подборов. У "Жальгириса" 13 очков набросал Артурас Милакнис, а Брэндону Дэвису (11 очков) не хватило одного подбора до дабл-дабла.
В другом матче тура мюнхенская "Бавария" на своем паркете выиграла у черногорской "Будучности" — 93:88.
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Баскетбол , Хавьер Рабаседа , Артурас Милакнис , Брэндон Дэвис
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