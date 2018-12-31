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«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА 

Чемпионат.com + ещё 1 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз», который состоится 31 декабря.
Ставка: индивидуальный тотал очков Бадди Хилда больше 18,5 за 1.88.
«Букмекеры выставляют равные коэффициенты, и их можно понять. «Лейкерс» даже с Леброном являются одной из самых непредсказуемых команд лиги, а без Короля молодая поросль Люка Уолтона способна выдать любой результат. «Уорриорз» не дадут соврать. В распоряжении «Кингз» целая россыпь бриллиантов, требующих время на огранку, но на данном этапе всё идёт для «Сакраменто» замечательно.
В пользу «Лейкерс» говорит домашний паркет, а козырем «Кингз» можно назвать лишний день отдыха. В целом, у «Сакраменто» больше шансов на итоговую победу. Если посмотреть на компоненты, в которых команды способны прибавить по сравнению с недавней очной битвой, то у хозяев ресурсов меньше, нежели у оппонентов.
В одной из БК индивидуальный тотал Хилда оценивается в 18,5 очка. Предложение умопомрачительное. Даже за коэффициент ниже двойки мы обязаны проверять. Бадди не пробил установленную планку дважды кряду, но в среднем у снайпера «Кингз» 19,7 балла за результативность, а данный рубеж преодолевался в 21 случае из 35. Соперник не склонен к снижению темпа, возможностей будет предостаточно", — отметил Прокофьев.
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Комментарии
Баскетбол , Люк Уолтон , Владимир Прокофьев
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