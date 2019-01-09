«Химки» одержали победу над лидером баскетбольной Евролиги

«Химки» в овертайме переиграли стамбульский «Фенербахче» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, передает ТАСС

Встреча, прошедшая на «Арене Мытищи», завершилась со счетом 84:78 в пользу подмосковной команды. В составе победителей самым результативным игроком стал Стефан Маркович, набравший 13 очков.

У гостей 18 баллов в активе Мелиха Махмутоглу.

После 17 туров «Химки», набрав 21 очко, занимают 11-е место в турнирной таблице. «Фенербахче» с 45 баллами продолжает лидировать в Евролиге. Турецкий клуб прервал 12-матчевую победную серию.

Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур "Химки" (Химки, Россия) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — 84:78 (13:23, 25:18, 19:13, 15:18, 12:6)