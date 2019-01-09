Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Химки» одержали победу над лидером баскетбольной Евролиги 

Газета.Ru + ещё 19 21 час назад
Фото: РИА Новости
«Химки» в овертайме переиграли стамбульский «Фенербахче» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, передает ТАСС.
Встреча, прошедшая на «Арене Мытищи», завершилась со счетом 84:78 в пользу подмосковной команды. В составе победителей самым результативным игроком стал Стефан Маркович, набравший 13 очков.
У гостей 18 баллов в активе Мелиха Махмутоглу.
После 17 туров «Химки», набрав 21 очко, занимают 11-е место в турнирной таблице. «Фенербахче» с 45 баллами продолжает лидировать в Евролиге. Турецкий клуб прервал 12-матчевую победную серию.
Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур "Химки" (Химки, Россия) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — 84:78 (13:23, 25:18, 19:13, 15:18, 12:6)
Газета.Ru: последние новости
Передача Любушкина помогла "Аризоне" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ Трипл-дабл Симмонса помог "Филадельфии" обыграть " Даллас" Форвард "Химок" рассказал о тактике клуба в матче с "Фенербахче"
Баскетбол , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Чертов психопат»: Роналду хочет отправить в тюрьму бывшая
Российский гонщик попал в страшную аварию на финише9
Вам звонит Тутберидзе1
Экс-футболист «Динамо» стал одноклубником Головина
USADA объяснило проверку 90-летнего велогонщика
Видео
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
00:15
Российский гонщик попал в страшную аварию на финише
Автоспорт
01:38
Дзюбе припомнили воровство в раздевалке
Футбол
01:55
Малкин перечислил Магнитогорску миллионы
Хоккей Прочее
01:38
Тренер ушёл из сборной из-за Кержакова
Футбол
01:07
Россия достигла понимания с WADA
Зимние виды спорта
02:34
Украинскому биатлонисту предлагали «сдать гонку»
Биатлон
01:06
Медведева подогрела слухи о любовной связи с певцом
Фигурное катание
00:15
Медведева и Костов показали любовь на Новый год
Фигурное катание Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение