«Юта» разгромила «Клипперс», одержав пятую подряд победу в регулярном чемпионате

В регулярном чемпионате НБА сыгран очередной матч. «Юта Джаз» на выезде встречалась с «Лос-Анджелес Клипперс» и добилась пятой победы подряд (129:109). «Джазмены» уступили только во второй четверти (25:27).

В составе «Юты» самым результативным игроком стал защитник Донован Митчелл, в активе которого 28 очков. У гостей 23 очка на счету Лу Уильямса.

Благодаря победе «Юта Джаз» вернулась в зону плей-офф Западной конференции.

НБА-2018/19. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» 109:129 (22:31, 27:25, 23:32, 37:41)