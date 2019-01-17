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«Юта» разгромила «Клипперс», одержав пятую подряд победу в регулярном чемпионате 

SPORT24.ru + ещё 16 21 час назад
Фото: Reuters
В регулярном чемпионате НБА сыгран очередной матч. «Юта Джаз» на выезде встречалась с «Лос-Анджелес Клипперс» и добилась пятой победы подряд (129:109). «Джазмены» уступили только во второй четверти (25:27).
В составе «Юты» самым результативным игроком стал защитник Донован Митчелл, в активе которого 28 очков. У гостей 23 очка на счету Лу Уильямса.
Благодаря победе «Юта Джаз» вернулась в зону плей-офф Западной конференции.
НБА-2018/19. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» 109:129 (22:31, 27:25, 23:32, 37:41)
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