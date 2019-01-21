«Оклахома» обыграла «Нью-Йорк» в матче НБА, Джордж набрал 31 очко

«Оклахома Сити Тандер» обыграла «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Матч завершился со счётом 127:109.

В составе «Никс» самым результативным стал Тим Хардуэй. В его активе 23 очка.