«Оклахома Сити Тандер» обыграла «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Матч завершился со счётом 127:109.
Дабл-дабл оформил разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук. На его счету 17 баллов и 10 подборов. 31 очко набрал Пол Джордж.
В составе «Никс» самым результативным стал Тим Хардуэй. В его активе 23 очка.
Ранее сообщалось, что защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден стал вторым игроком в истории НБА, который набрал более 30 очков в 19 матчах подряд.