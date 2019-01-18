Швед заявил, что скоро вернется на паркет

"Чувствую себя намного лучше и постепенно набираю форму. Разминают палец, массажируют. Делаю упражнения, чтобы он скорее начал двигаться. Бросать ещё тяжело, но в скором времени буду", — приводит слова спортсмена официальный сайт клуба.

Швед также рассказал, где проходил реабилитацию после травмы.

"Съездил в Германию. Там меня проверили, остался на неделю на реабилитацию. Ходил, лечился", — добавил он.

Отмечается, что баскетболист пропустил уже более месяца из-за травмы пальца.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл "Баварию" в матче Евролиги.