Защитник "Химок" Алексей Швед, восстанавливающийся от травмы, рассказал, что скоро может вернуться на паркет, передает "Советский спорт".
"Чувствую себя намного лучше и постепенно набираю форму. Разминают палец, массажируют. Делаю упражнения, чтобы он скорее начал двигаться. Бросать ещё тяжело, но в скором времени буду", — приводит слова спортсмена официальный сайт клуба.
Швед также рассказал, где проходил реабилитацию после травмы.
"Съездил в Германию. Там меня проверили, остался на неделю на реабилитацию. Ходил, лечился", — добавил он.
Отмечается, что баскетболист пропустил уже более месяца из-за травмы пальца.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл "Баварию" в матче Евролиги.