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Баскетбольный ЦСКА впервые за год проиграл в Единой лиге ВТБ 

Lenta.ru + ещё 20 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА уступил петербургскому «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом в воскресенье, 20 января, сообщается на сайте турнира.
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 93:86. Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Зенита» Джален Рейнольдс, набравший 21 очко и совершивший 8 подборов.
Это поражение стало для команды Димитриса Итудиса первым в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. До этого момента ЦСКА одержал 13 побед подряд. Более того, неудача стала для армейцев первой за календарный год во внутреннем первенстве. Их последнее поражение датировалось 14 января 2018 года, когда они также уступили «Зениту».
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Помимо армейцев в зоне плей-офф находятся «Химки», УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Зенит», «Астана», «Автодор» и «Нижний Новгород».
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