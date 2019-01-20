Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Химки» обыграли «Цмоки-Минск» в матче Лиги ВТБ 

РИА Новости + ещё 5 7 часов назад
Фото: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Подмосковные "Химки" обыграли белорусский "Цмоки-Минск" в матче чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 70:50 (18:19, 16:11, 22:10, 14:10). У победителей самым результативным стал Джордан Мики, набравший 16 очков. У гостей 15 очков набрал Виталий Лютыч, а Зисис Сарикопулос оформил дабл-дабл (12 очков + 10 подборов).
В следующем матче турнира "Химки" сыграют 28 января на выезде с саратовским "Автодором", а "Цмоки-Минск" 27 января примет московский ЦСКА.
Последние новости
Кокорин отказался от пищи из СИЗО "Кардашьян фигурного катания" отпраздновала день рождения жарким фото Красота по-африкански: Мисс Вселенная выходит замуж за любимчика США
Баскетбол , Автодор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забил курьезный автогол в НХЛ1
Позолоченная сборная. Почему это был худший этап РФ1
Федерер примет участие в грунтовой части сезона
Сборная России по гандболу проиграла Катару
Ласицкене выиграла «Битву полов»
Видео
00:10
Раскрыта тайна зарплаты фигуристов
Фигурное катание Статьи
02:03
Макларен предсказал России новую волну допингов
Зимние виды спорта
05:23
«К России относятся предвзято из-за Путина»
Зимние виды спорта
03:35
«Дайте мне Мейвезера»: Пакьяо защитил пояс и вызвал Флойда
Бокс Статьи
01:07
Моуринью приедет в Россию
Футбол
01:16
Отказавшуюся отвечать Шарапову затравили
Теннис
01:08
Противник российского спорта признался в зависимости
Биатлон
00:38
Адвокат Кокорина сделала признание о футболисте
Футбол
00:35
Всплыла шокирующая правда о МОК перед Играми-2018
Зимние виды спорта
00:43
Хоккеисты устроили ледовое побоище в матче МХЛ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение