«Химки» обыграли «Цмоки-Минск» в матче Лиги ВТБ

Подмосковные "Химки" обыграли белорусский "Цмоки-Минск" в матче чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 70:50 (18:19, 16:11, 22:10, 14:10). У победителей самым результативным стал Джордан Мики, набравший 16 очков. У гостей 15 очков набрал Виталий Лютыч, а Зисис Сарикопулос оформил дабл-дабл (12 очков + 10 подборов).