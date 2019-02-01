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Клуб НБА «Нью-Йорк» обменял Порзингиса в «Даллас» 

ТАСС + ещё 11 18 часов назад
Фото: AP Photo/Mary Altaffer
Форвард клуба национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк" латвиец Кристапс Порзингис перешел в результате обмена в "Даллас". Об этом сообщает пресс-служба техасского клуба.
В результате обмена в "Даллас" также перешли 26-летний Тим Хардуэй — младший, 33-летний Кортни Ли и 26-летний Трей Берк, играющие на позиции защитника. В "Нью-Йорк" перешли 21-летний защитник Деннис Смит — младший, 30-летний центральный форвард Деандре Джордан и 32-летний атакующий защитник Уэсли Мэттьюз, кроме этого, клуб из Нью-Йорка получил два пика в первом раунде драфта 2020 года. Для осуществления сделки "Даллас" принял решение отказаться от услуг 21-летнего форварда Рэя Сполдинга.
Порзингис был выбран "Нью-Йорком" под четвертым номером на драфте 2015 года, за клуб из Нью-Йорка 23-летний латвиец провел 186 матчей в регулярных чемпионатах НБА. В текущем сезоне Порзингис не выходил на площадку из-за травмы крестообразной связки колена. В прошлом году форвард в среднем набирал 22,2 очка, 6,6 подбора и 2,4 блок-шота за игру. Средние показатели Хардуэя — младшего в текущем сезоне составляют 13 очков, 2,5 подбора и 1,8 передачи, Ли — 9,9 очка, 2,7 подбора и 1,7 передачи, Берка — 11 очков, 2,1 подбора и 3,7 передачи, Смита — 12,9 очка, 3 подбора, 4,3 передачи, Джордана — 11 очков, 13,7 подбора, 2 передачи, Мэттьюза — 13,1 очка, 2,3 подбора, 2,3 передачи.
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Комментарии
Баскетбол , Кристапс Порзингис , Кортни Ли , Деннис Смит , Деандре Джордан
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