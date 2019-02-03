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Тренер «Зенита»: доволен, что обыграли «Химки», несмотря на травмы 

РИА Новости + ещё 8 10 часов назад
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
Главный тренер петербургского баскетбольного "Зенита" Жоан Пласа заявил, что доволен победой над подмосковными "Химками", добытой без ряда травмированных баскетболистов.
"Зенит" в воскресенье обыграл "Химки" в домашнем матче Единой лиги ВТБ со счетом 86:82. Из-за эпидемии травм в составе петербуржцев были заявлены три игрока из фарм-клуба — Илья Усольцев, Сергей Балашов и Константин Шевчук.
"Недавно мы уступили УНИКСу без травмированных игроков, а сегодня с теми же проблемами обыгрываем "Химки". У нас продолжается взлеты и падения, нам есть куда расти, есть резерв в лице тех ребят, которые должны восстановиться. Все еще улучшаем свою игру. Доволен сегодняшней победой. "Химки" — серьезный соперник, независимо от того, кто стоит у руля команды — (Георгиос) Барцокас или (Римас) Куртинайтис", — сказал Пласа на пресс-конференции.
"Говорил ребятам, что не надо думать о тех, кто не сможет играть из-за травм, не надо искать оправдания. Выйдите и сыграйте, как во дворе. Наслаждайтесь мгновениями игры. В начале они вышли с боязнью ошибиться, но потом смогли взять себя в руки и переломили ход встречи", — отметил испанский специалист.
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Баскетбол , Сергей Балашов , Зенит
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