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Леброн Джеймс потерпел самое крупное поражение в карьере 

Чемпионат.com + ещё 12 17 часов назад
Фото: Reuters
«Лос-Анджелес Лейкерс» с форвардом Леброном Джеймсом в составе в гостях уступил «Индиана Пэйсерс» со счётом 96:134 в матче регулярного чемпионата НБА. Поражение с разницей «-42» стало самым крупным, которое терпели команды Джеймса за всю его 16-летнюю карьеру в лиге. Ранее худшей для форварда была выездная встреча с «Голден Стэйт Уорриорз» в составе «Кливленд Кавальерс» в сезоне-2016/17, в которой его команда проиграла «-35».
Также именно «Индиана» наносила команде Джеймса самое крупное поражение в плей-офф. В сезоне-2017/18 «Кливленд» с форвардом в составе проиграл в гостях матч первого раунда с разницей «-34».
Во встрече с «Пэйсерс» Джеймс набрал 18 очков, совершил 7 подборов, отдал 9 передач и сделал перехват за 30 минут.
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Баскетбол , Джеймс Леброн
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