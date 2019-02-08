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«Лейкерс» благодаря трипл-даблу Джеймса обыграли «Бостон» 

Чемпионат.com + ещё 9 16 часов назад
Фото: Reuters
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде взял верх над «Бостон Селтикс» — 129:128. Определяющей стал третья четверть, которую «озёрники» выиграли со счётом 42:27. На последней секунде при счёте 127:128 точный бросок с сиреной удался защитнику гостей Рэджону Рондо.
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 12 подборов и 12 результативных передач. Дабл-дабл из 17 баллов и 10 передач на счету Рондо. 25 очков в активе Кайла Кузмы, он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги.
В составе «Бостона» 24 очка на счету Кайри Ирвинга. Дабл-дабл из 22 баллов и 12 подборов оформил Джейсон Тэйтум. «Кельты» реализовали 20 бросков из 20 с линии штрафных.
«Лейкерс» (28-27) впервые победили за три матча. «Бостон» (35-20) прервал серию из пяти выигрышей.
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Баскетбол , Джеймс Леброн
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