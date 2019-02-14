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Энес Кантер подписал контракт с «Портлендом» 

РИА Новости + ещё 2 10 часов назад
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Центровой Энес Кантер сообщил, что заключил контракт с клубом НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс».
"Я рад объявить, что подписал соглашение с «Портлендом» до конца сезона. Я надеюсь помочь команде в борьбе за чемпионство", — написал 26-летний турецкий баскетболист в Twitter.
Кантер с 2017 года выступал за клуб «Нью-Йорк Никс», который на прошлой неделе выставил игрока на драфт отказов. В текущем сезоне он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата, набирал в среднем 14,0 очка и делал 10,5 подбора за игру. Ранее Кантер в НБА также защищал цвета «Юты» и «Оклахомы».
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Баскетбол , Энес Кантер , РИА Новости
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