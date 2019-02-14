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«Голден Стэйт» потерпел разгромное поражение от «Портленда» в НБА 

RT на русском + ещё 1 9 часов назад
Фото: AFP
«Голден Стэйт Уорриорз» разгромно проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча состоялась в Портленде и завершилась победой хозяев — 129:107.
Наиболее результативными игроками матча стали форвард гостей Кевин Дюрант и его одноклубник разыгрывающий Стефен Карри. Оба набрали по 32 очка.
В составе «Блэйзерз» 29 баллов в свой актив записал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, а также дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Центровой Юсуф Нуркич.
Таким образом, прервалась победная серия «Уорриорз», насчитывавшая пять матчей.
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Баскетбол , Дэмьен Лиллард , Кевин Дюрант , Юсуф Нуркич
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