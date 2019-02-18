Команда Леброна победила Команду Янниса в Матче всех звезд НБА

Встреча состоялась в рамках звездного уик-энда лиги в Шарлотт (штат Северная Каролина) на арене "Спектрум-центр". Самым результативным игроком встречи стал Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. В составе победителей 31 балл на счету Кевина Дюранта , он был признан самым ценным игроком (MVP) встречи. Дабл-дабл также оформил Джоэль Эмбиид (10 очков и 12 подборов)

Ранее болельщики, игроки и представители НБА путем голосования выбрали Джеймса ("Лос-Анджелес Лейкерс") и Адетокунбо ("Милуоки") капитанами команд. В дополнительном голосовании Джеймс выиграл право выбирать на драфте первым.

Первый Матч звезд НБА прошел в 1951 году. До 2018 года в нем участвовали сборные Западной (37 побед) и Восточной (29) конференций. В 2017 году НБА постановила, что итоговые составы на следующий звездный матч будут определяться капитанами команд, они смогут выбирать игроков из клубов любой конференции. В 2018 году команда Джеймса одержала победу над командой Карри со счетом 148:145.

Шарлотт во второй раз принимал Матч всех звезд, ранее звездный уик-энд проходил в городе в 1991 году. В 2020 году Матч звезд пройдет в Чикаго.